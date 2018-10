Marítimo x Benfica: A reedição

Poderia ser a Antevisão da Final do ano passado, mas não. No VAVEL Portugal fazemos hoje a antevisão daquela que é a reedição da Final da Taça da Liga do ano passado.

Marítimo e Benfica voltam a encontrar-se e muitas são as diferenças desde a Final da temporada passada, começando... pelo campeonato.

À procura da perfeita repetição

Não é novidade para ninguém que o Benfica é o favorito a ganhar a prova. Os encarnados procuram o hepta naquela que parece ser a Taça preferida de todo o Universo encarnado, mas a verdade é que muita coisa mudou desde a época 2014/2015, começando... pelo treinador.

O último jogo com Jorge Jesus como técnico dos encarnados foi precisamente esta mesma Final. Desde esssa mesma altura já as àguias garantiram mais um campeonato, o Tri, e já mudaram de treinador.

A Final da Taça da Liga foi o último jogo de JJ enquanto técnico do Benfica (Foto: slbenfica.pt)

Rui Vitória, que nunca antes tinha conquistado o estatuto de Campeão conseguiu fazê-lo para dar o 35 ao clube da Luz, falta agora a Taça.

Recordemos que, na Final do ano passado, o Benfica chegou a temer pelo resultado. O golo de Jonas, com dedicatória a Eduardo Salvio, foi o primeiro a aparecer e o, na altura, bicampeão até foi para o intervalo a vencer.

Jonas dedicou o golo a Toto Salvio | Foto: slbenfica.pt

Na segunda parte o Marítimo até esteve melhor e foi João Diogo aos 56' a fazer o golo do empate, mas quando já todos achavam que o prolongamento iria ser a solução eis que.... Ola John marca o golo da vitória vermelha e branca ao bater dos 80'.

Ola John marcou o golo da vitória | Foto: slbenfica.pt

Este ano a mesma história poderá repetir-se, mas uma coisa é certa, a equipa de Nelo Vingada irá procurar vingança.

O Peso da Final

Os técnicos das duas equipas foram unânimes em salientar a importância do jogo desta sexta-feira. Enquanto que Nelo Vingada fala em "sentimentos, paixões, motivações e emoções diferentes" para o jogo com o Benfica, Rui Vitória sabe bem ao que vem.

O técnico encarnado sabe que apesar do favoritismo, a vitória em nada está garantida e por isso mesmo acabou por garantir que a equipa quer acabar, e bem, a temporada. "Quando surge esta palavra ’final’, ainda mais o foco tem de estar ligado. É evidente que esta é uma final que tem tudo o que queremos: sentido de festa e harmonia entre toda a gente, mas queremos ganhar. Para quem fez o trajeto que fizemos ao longo do ano, este jogo serve para culminar a época em beleza. Obviamente que o Marítimo pensará o mesmo."

Convocados:

Marítimo - João Diogo, Maurício, Dirceu, Deyvison, Fransérgio, Patrick e Edgar Costa que, assim, ficam à disposição de Nelo Vingada como já estão Alex Soares, Pana, Dyego Sousa, Ghazaryan, Éber Bessa, Touré, Gevaro, Briguel, Plessis, Romário, Fábio Abreu, China, Djoussé, Salin, Haghighi, Baba e Lynneeker.

Benfica - Ederson, Paulo Lopes e Miguel Santos, Lisandro, Grimaldo, Luisão, Lindelöf, Eliseu, Sílvio, Jardel, André Almeida e Nélson Semedo, Fejsa, Samaris, Gaitán, Salvio, Gonçalo Guedes, Pizzi, Taarabt, Talisca, Carcela e Renato Sanches, Raúl, Mitroglou, Jonas e Luka Jovic.