Euro 2016: O RX dos laterais - Vieirinha

Inesperado lateral-direito, Vieirinha começou a carreira como extremo e só teve a primeira internacionalização com 27 anos, quando já alinhava nos quadros do Wolfsburg. Agora, com 30 anos, está convocado por Fernando Santos para representar a turma das quinas no Euro 2016.

Incapaz de se afirmar no FC Porto, foi emprestado a... Fernando Santos

Foi uma das estrelas da geração sub-17 que, em 2003, venceu o Europeu em Viseu, frente à Espanha, mas, em boa verdade, Vieirinha não teve um início de carreira fácil como seria de esperar, procurando (sem sucesso) espaço no plantel portista e acabando por ser emprestado várias vezes.

A passagem pelo Porto não foi a mais feliz // Foto: backpageimages.com/Jed Leicester

Em 2005/06, vindo da equipa B dos dragões, o então extremo de 20 anos foi emprestado ao FC Marco para rodar na segunda liga, onde também jogava o guarda-redes Beto, e acabou por marcar 4 golos em 14 jogos.

No entanto, ainda que findo esse período lhe fosse reconhecido um talento para o futuro azul e branco e lhe tivesse sido dada uma oportunidade na formação principal dos «dragões», Vieirinha não conseguiu agarrar o lugar (apenas 1 golo em somente 11 jogos) e acabou por ser emprestado mais 2 vezes: primeiro, ao Leixões, em 2007/08 (onde reecontrou Beto e jogou por 24 vezes, concretizando 3 golos) e, depois, ao PAOK, que era orientado por Fernando Santos, clube que acabaria por adquirir o seu passe e marcar grande parte da sua carreira.

Do PAOK para o Wolfsburg: mudam-se os clubes, mudam-se as posições

Foi isso mesmo: Vieirinha passou de extremo promissor a um lateral-direito de reconhecida competência e qualidade.

Se, nos tempos em que jogou pelo clube grego - entre 2008/09 e Janeiro de 2012 -, o jogador português era uma mais-valia para Fernando Santos, Mario Beretta e Laszlo Bölöni como extremo, marcando um total de 28 golos em 128 jogos, na Alemanha a vida do atleta ganhou outro rumo.

De facto, tal facto é até mesmo visível na selecção nacional: em Novembro de 2011, Paulo Bento chamava Vieirinha e dissipava as dúvidas que o extremo poderia ter entre optar pela selecção grega - na altura, orientada por Fernando Santos - e a portuguesa, mas a primeira internacionalização AA do jogador acabaria por acontecer já no Wolfsburg.

Vieirinha descobriu, com sucesso, uma nova posição ao serviço do Wolfsburg

O clube alemão soube ver no português que havia comprado aos gregos por 4 milhões de euros uma propensão natural para vingar numa área mais recuada do corredor direito e, apostando nas suas qualidades, transformou-o num lateral de excelência e considerado pelos adeptos como o melhor defesa-direito, numa votação levada a cabo no site oficial da Bundesliga, em 2014/15.

Desde então, Vieirinha soma apenas 6 golos, mas um total de 138 jogos pelos The Wolfes e já participou em 19 jogos pela selecção principal de Portugal, com 1 golo marcado, tendo envergado, aliás, a prestigiosa camisola 10 por Portugal no Mundial de 2014, no Brasil.

O lateral-direito, natural de Guimarães, tem contrato com o Wolfsburg até Junho de 2018 e seguirá com a turma portuguesa para França, onde enfrentará a concorrência de Cédric por um lugar no onze inicial luso.