Leicester reforça-se em Portugal: Mika negoceia com o campeão inglês

As negociações estão bem encaminhadas e, na próxima semana, deverá haver fumo branco quanto à contratação do guarda-redes Mika por parte do novo campeão inglês, Leicester. A formação orientada por Claudio Ranieiri segue o «keeper» português de 25 anos há alguns meses, tendo decidido agora, no término da temporada, avançar para a contratação do guardião que já passou pela Luz.

O guarda-redes, que se notabilizou em 2015/2016 pela positiva época realizada entre os postes do Boavista - sendo um elemento preponderante na odisseia da manutenção do clube na Primeira Liga - participou em 26 jogos no campeonato, dando nas vistas pela regularidade e segurança. A sua segunda temporada no Bessa deverá, assim, ser a última nos «axadrezados», já que o convite do inédito campeão inglês afigura-se demasiado aliciante.

Mika, que começou por mostrar ao futebol internacional durante a qualificação para o Mundial de 2011 na categoria de sub-20 e na decorrência da própria fase final do torneio (no qual Portugal atingiu a final, frente ao Brasil), deverá assim integrar o plantel do Leicester, não se perspectivando, contudo, a saída do dono, até agora incontestado, da baliza dos «Foxes», Kasper Schmeichel.