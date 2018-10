RX aos convocados: William Carvalho

William Carvalho é muito provavelmente um dos jogadores que menos experiência tem a nível de selecção A e que mais confiança tem merecido por parte do Seleccionador Nacional. William chega ao Euro pronto a garantir visibilidade e quiçá um lugar seguro na titularidade, conta com um adversário de peso para esse posto, mas qualidade não lhe falta. Hoje fazemos a análise completa a um dos jogadores que mais tem impressionado no universo do Sporting e responderemos à pergunta que todos fazem: William merece ou não a titularidade neste Europeu?

Um diamante em bruto

William Carvalho é fruto da formação leonina. Com 11 anos de carreira, William já passou pelas camadas jovens do clube de Alvalade, do Fátima, do Mira Sintra, pela equipa B e esteve duas temporadas ao serviço do Brugge na Bélgica.

Quando regressou, demorou a agarrar a titularidade, mas a verdade é que foi com a chegada de Leonardo Jardim que o médio se mostrou ao público de uma forma que este ainda não conhecia.

William é a segurança a meio-campo que fornece à defesa a tranquilidade necessária para que cada um se preocupe apenas em cumprir a sua função. A força e a qualidade que acaba por trazer ao jogo faz dele uma peça essencial em qualquer equipa de que faça parte.

William é muito provavelmente um dos médios mais completos que Fernando Santos pode ter à sua disposição para este Europeu e o português sabe disso. Quem também o sabe são os grandes donos de poderosos clubes europeus que continuam à procura perfeita para fazer a oferta irrecusável de que o Sporting está à espera, mas a verdade é que, para contentamento dos adeptos, Bruno de Carvalho tem conseguido segurar a pérola. Resta saber por quanto tempo....

Quanto a títulos, William Carvalho conta com 5 no curríulo: 1 Taça de Portugal, uma Supertaça Cândido de Oliveira, um campeonato nacional de júniores, uma promoção à 1ª liga belga e uma II divisão do campeonato português.

Por explorar

Apesar de ter apenas 19 jogos ao serviço da Selecção A, William já nada tem a provar. O jogador do Sporting foi chamado para ficar entre os 23 convocados que estão em França este ano.

Já na titularidade as contas são outras, William joga na posição 6, posição essa onde concorre directamente com Danilo Pereira do FC Porto. Dois homens que contam com uma época muito bem conseguida a nível individual, contudo sem títulos nos respectivos clubes.

Sendo titular ou não uma coisa é certa. Quer seja titular, quer esteja no banco, William fará parte deste mesmo Europeu, que esperemos, seja de sorte para todos os portugueses.