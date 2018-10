Última hora: Rússia com pena suspensa

A decisão foi tomada hoje pelo Comité de Controlo e Disciplina da UEFA: a Selecção da Rússia tem uma pena de exclusão do Euro 2016, suspensa até ao final do torneio.

Em causa estão os desacatos criados pelos adeptos da equipa Slutsky na passada semana e no passado sábado com os adeptos ingleses. Ainda assim, o Comité frisa que esta decisão de deve apenas aos distúrbios causados dentro do Estádio e não a tudo aquilo que aconteceu nas ruas.

A Federação Russa de Futebol foi ainda multada com uma coima de 150 mil € , mas no comunicado o aviso foi feito quando à exclusão da equipa deste Euro 2016 "será levantada se acontecerem incidentes de natureza similar dentro do estádio em qualquer um dos jogos que a Rússia ainda dispute na competição".