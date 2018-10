Euro 2016: Dia 9 - O acertar das contas

O bom futebol vai, com toda a certeza, marcar o dia em que as contas da segunda jornada da fase de grupos ficam despachadas. Se a Bélgica recebe a Irlanda para acertar as contas do Grupo E, no Grupo F a Hungria pode já garantir o apuramento, mas é certo que nada está definido ainda.

As contas são feitas hoje. Nos 270 minutos que se vão jogar no Euro 2016 este sábado, o bom espectáculo estará garantido e o Vavel Portugal faz agora a antevisão dos encontros.

Bélgica x Irlanda (14h)- Pontuar para não desperdiçar

A esforçada Bélgica que na primeira jornada não conseguiu pontuar tem agora a oportunidade de voltar a mostrar o que vale e logo perante a República da Irlanda.

Com a selecção italiana já apurada, a verdade é que pelo menos um lugar ainda é certo que sobre para este Grupo E e um empate entre estas duas selecções no jogo desta tarde em nada ajuda a ficar tudo definido.

Já a Irlanda arrancou um empate com a Suécia na primeira volta e quer pontuar para seguir em frente neste Euro 2016, resta saber se os belgas o permitem.

Islândia x Hungria (17h) - A verdadeira oportunidade

Se o jogo das 14:00 horas pode ajudar a definir as contas do Grupo E, as contas do Grupo F podem ficar muito claras no dia de hoje.

As duas selecções surpreenderam e muito na primeira jornada. Se a Hungria venceu a segunda favorita do Grupo na primeira jornada, a Islândia também surpreendeu ao arrancar um empate frente à equipa das quinas.

O jogo de hoje em muito pode ajudar a ver quem das duas está mais preparada e que de facto pretende surpreender neste Europeu. Se a Hungria vencer, a chegada aos oitavos está garantida, mas se a Islândia conseguir pontuar no jogo deste final de tarde as decisões podem ficar adiadas para a última jornada.

Portugal x Áustria (20h)- Os favoritos

À partida, Portugal e Áustria eram os favoritos para a chegada aos oitavos, mas de favoritos passaram a surpreendidos. Frente a duas equpas teoricamente mais fracas em termos de futebol, as duas selecções pouco poderam fazer.

Portugal precisa de garatir esta noite 3 pontos para continuar a sonhar, mas a verdade é que esta tarefa em nada vai ser facilitada pelos austríacos. A Selecção da Áustria segue em desvantagem para este segundo jogo e é a última e derradeira chance que a equipa tem de mostrar o que vale no Grupo F.

De qualquer forma, uma coisa é certa. O Parque dos Príncipes vai ter hoje um jogo emocionante!