Dia 9 : Bélgica sonha, Irlanda tem adeus por perto. No Grupo F Islândia e Hungria empatam a uma bola.

O jogo da equipa portuguesa ainda não começou, mas a verdade é que no dia de hoje já se jogaram dois jogos! A Bélgica entrou em campo frente à Irlanda e também a Islândia fez frente à Hungria. Agora trazemos os resumos dos dois encontros.

Bélgica x República da Irlanda: Finalmente!

A Bélgica teve hoje a sua primeira vitória no Euro 2016!

A pressão belga para o jogo desta tarde era muita. A equipa de Wilmots precisava de vencer e de se voltar a afirmar num grupo onde as contas já pendiam para o lado italiano depois de ontem a squadra ter confirmado a chegada aos oitavos de final frente à Suécia.

A verdade é que depois do desaire da primeira jornada a Bélgica voltou a ser aquilo que todos os adeptos conhecem. Uma selecção capaz, atacante até mais não e claro, com muitos golos. Ao longo de toda a primeira parte a equipa que ocupa os lugares cimeiros do ranking da UEFA mostrou-se e soltou as garras, mas quem pensou que as coisas foram fáceis demais para a equipa do ex-benfiquista Witsel enganou-se. A Irlanda também teve espaço para se mostrar cada vez que via que a equipa contrária lhe dava o espaço suficiente para poder brilhar... aproveita. Ainda assim, muito melhor a equipa belga. De tal modo que aos 25’ Carrasco acabou por ter um golo anulado por estar em posição irregular.... mas, o melhor, estava guardado para a segunda parte!

Já se sabia que a Bélgica ia pressionar ainda mais. A equipa belga precisava de golos e foi Lukaku que fez o primeiro da sua selecção neste Euro 2016! Logo aos 48, o avançado belga aproveitou o passe colocado de De Bruyne e fez o primeiro.... depois foi uma chuva de golos!

Aos 61’ foi a vez de Axwel Witsel marcar o seu primeiro golo num europeu. Depois de uma sequência de passes, Witsel aproveitou e atirou sem hipóteses para a baliza de Randolph e depois foi esperar para ver o bis de Lukaku.

O ponta de lança da Selecção da Bélgica não tinha marcado na fase de apuramento, mas esta tarde já tinha feito o 1-0 a favor da nação... e quem faz um... faz dois. Num lance de contra-ataque rápido a equipa da Irlanda não teve pernas para fazer frente à velocidade e Lukaku aproveitou o cruzamento de Hazard para aos 70 minutos fechar o resultado.

Com os três pontos conquistados esta tarde a Selecção da Bélgica fez esquecer o desaire da primeira jornada frente à Itália e voltou a impor-se! Ocupa agora o 2º posto do Grupo E com mais dois pontos que a Irlanda e a Suécia, que irá encontrar no próximo dia 22.

Islândia x Hungria : o empate que ajuda às contas

O empate entre as duas equipas pode ser uma ajuda importante para a equipa portuguesa.

Ao longo dos primeiros minutos de jogo, os duelos entre as duas adversárias do Grupo F estiveram equilibrados, mas rapidamente a selecção húngara se conseguiu impor perante o jogo islândes. O problema foi que à semelhança daquilo que aconteceu com a equipa portuguesa, a equipa da Islândia manteve-se serena, concentrada e capaz do que diz respeito ao sector defensivo.

Mas aos 31 minutos, e na primeira aproximação à baliza contrária , Gudmundsson assustou! Não fosse a grande defesa de Király e a verdade é que a Islândia podia ir para o intervalo a vencer!

O lance parece ter animado as duas equipas e novamente até ao intervalo as contas da posse, dos contra-ataques e das oportunidades continuaram dividas. Mas, aos 38 o impensável aconteceu... Depois de um lance na área da Hungria o árbitro assinala a marcação de uma grande penalidade a favor dos islandeses... Num lance que acabou por deixar muitas, muitas dúvidas. Chamado a converter Sigurdsson não perdoou e colocou a Islândia a vencer. A equipa de Lagerback acabou mesmo por ir para o descanso a vencer!

A segunda parte arrancou e com a ela a Islândia encolheu, de tal modo que por muito que a equipa húngara quisesse chegar perto não era possível. A equipa de Lagerback baixou o bloco e tentou fazer um estilo de jogo semelhante ao italiano.... e diga-se tentou, porque a própria Hungria também acabou por fechar-se em copas perante os Ases islândeses, ainda assim sempre procuraram o empate!

Aos poucos e poucos a selecção islandesa ia-se encolhendo o suficiente para que a equipa da Hungria fosse criando o perigo, só faltava era mesmo o golo.

O tempo ia passando e a verdade é que a 9 minutos dos 90' o resultado mantinha-se precisamente igual, o anti-jogo islandês estava a dar frutos e já não faltava assim tanto para os colher....

Faltava porque a Islândia encolheu-se de tal modo que acabou por colocar a bola dentro da própria baliza aos 83. Este resultado acaba por ser bom até para a equipa Portuguesa que recebe daqui a pouco a Áustria.

As contas do Grupo F neste momento:

1º Hungria: 4 pontos

2º Islândia : 2 pontos

3º Portugal : 1 ponto

4º Áustria : 0 pontos.