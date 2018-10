Nani perto do Valência: negócio pode render 7 milhões ao Fenerbahçe

As ligações do Valência a Jorge Mendes podem acelerar a contratação do internacional lusitano Nani para o emblema espanhol. O jogador, que se transferiu recentemente para o Fenerbahçe não teve oportunidade de perfumar a Turquia com todo o seu talento, pelo que vê com bons olhos alinhar numa das melhores ligas da Europa. O negócio deverá rondar os 7 milhões de euros representando Nani um alvo apetecível uma vez que o Valência pretende adquirir um extremo urgentemente. O jogador já passou pelo Sporting e Manchester United e tem vindo a construir um percurso sólido ao serviço da selecção das quinas, onde atingiu inclusive no Euro de França a marca dos 100 jogos a representar Portugal. O anúncio oficial deverá chegar nos próximos dias faltando apenas ultimar pormenores salariais. As fintas, a imprevisibilidade e o faro para o golo fará as delicias dos adeptos valencianos e a Liga BBVA encaixa perfeitamente nas características do luso.