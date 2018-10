A semana de ouro do desporto nacional

Esta foi uma semana muito importante para o desporto nacional. Foi uma semana em que provámos à Europa e ao mundo que Portugal tem dos melhores atletas do planeta nos mais diversos desportos, como no futebol, no hóquei em patins, no atletismo ou no judo.

Futebol

No passado dia 10 de julho, Portugal quebrou a maldição do Europeu de 2004 ao vencer na final a anfitriã França. Apesar de a seleção se ter apresentado aquém das expectativas na fase de grupos, deixando muitos portugueses sem esperanças na passagem à fase seguinte, a verdade é que aos poucos os 23 escolhidos por Fernando Santos foram vencendo os jogos e chegaram à final. Depois de Portugal ter perdido a final em 2004 frente à Grécia, em casa, a seleção nacional conseguiu a vitória com um golo do até então considerado de “patinho feio”, Éder, durante o período de prolongamento.

Meia maratona

No atletismo, as portuguesas Sara Moreira e Jéssica Augusto conquistaram as medalhas de ouro e bronze, respetivamente, na prova da meia maratona. Em estreia em meias maratonas, Sara Moreira conseguiu um incrível 1º lugar, tendo realizado a prova em 1:10:19, menos 36 segundos que a sua colega Jéssica Augusto. Em 2º lugar ficou a italiana Veronica Inglese, que ficou a 16 segundos do tempo de Sara Moreira.

Triplo Salto

Também no triplo salto, Portugal conseguiu uma medalha de ouro. Patrícia Mamona ficou em 1º lugar nesta especialidade ao fazer 14,58 metros, batendo o recorde nacional. Em 2º lugar ficou a israelita Hanna Minenko, que fez 14,51 metros, e em 3º lugar ficou a grega Paskarevi Papahristou, que fez 14,47 metros. Nesta prova também participou a portuguesa Susana Costa, que conseguiu o 5º lugar ao fazer 14,34 metros.

Hóquei em patins

Após 18 anos, Portugal voltou a ser campeão europeu em hóquei em patins. Apesar de ter entrado a perder, a seleção nacional venceu a Itália por 6-2, a anterior detentora do título europeu. Desta forma, Portugal vingou a derrota na final em 2012, quando perdeu frente à Espanha a 6 segundos do fim da partida.

Judo

No primeiro dia da Taça Europeia de juniores de Judo, David Reis conquistou a medalha de ouro ao vencer o bósnio Petar Zadro na final. Na mesma competição também se destacam as portuguesas Mariana Esteves e Maria Siderot, que alcançaram a medalha de bronze. 2016 está a ser, sem dúvidas, o grande ano de Portugal nas competições desportivas, com várias medalhas e títulos europeus conquistados.