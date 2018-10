Jorge Jesus: O que pode trazer na nova temporada

Segunda temporada ao serviço do clube de Alvalade depois de seis épocas ao serviço do vizinho da 2ª circular, assim está o CV de Jorge Jesus neste momento.

O actual treinador do Sporting conta com três titulos de Campeão Nacional de Clubes conquistados no Benfica, mas no que diz respeito à equipa coordenada pela SAD de Bruno de Carvalho não vai para além da conquista da Supertaça na temporada passada conquistada precisamente ao seu antigo clube.

Encher o Estádio para fazer acreditar

Quando chegou a Alvalade, Jesus pôs a equipa a mexer, sem mudar muitas das peças-chave que Marco Silva deixou, o filho do antigo jogador verde e branco Virgolino de Jesus, conseguiu fazer os adeptos acreditar novamente. A temporada seria a prova disso mesmo, Alvalade cheios, visitas fora bem recheadas e grande parte da temporada no primeiro lugar da tabela classificativa.

A cereja no topo do bolo? A vitória na primeira metade da temporada frente ao Benfica no Estádio da Luz por 3-0. Mas em boa realidade nem tudo foram rosas. O Sporting deixou escapar o 1º lugar quando recebeu os encarnados e viu a derrota como certa ao final de 93 minutos.

Esta temporada, os pupilos de JJ terão de rever todos os erros para que estes não se voltem a repetir. E não falamos só de Derby's, falamos de empates com equipas, teoricamente, mais fracas e é precisamente por aí que o treinador do Sporting irá com toda a certeza começar as palestras de preparação da primeira jornada. Desta vez não há desculpas.

Fazer dos miúdos... homens

Se há coisa de que ninguém se poderá queixar em Alvalade é de que Jorge Jesus não aposta na formação leonina.

De Esgaio a Gelson, muitos são os nomes que Jorge Jesus fez voltar à equipa principal. A formação é claramente uma das jóias da coroa do Sporting, Bruno de Carvalho valoriza-a e sabe que com Jorge Jesus a contenção de custa está controlada, pelo menos até certo ponto.

"Quem manda aqui sou eu "

Há uma coisa da qual ninguém duvida desde a chegada de JJ a Alvalade é da certeza de que quem decide é, e será sempre, o treinador.

Na nova temporada essa é uma certeza. Quem manda no plantel é Jorge Jesus e o técnico já disse que o objectivo principal é mesmo chegar ao titulo que escapou por muito pouco na temporada passada... resta saber, se no final as contas baterão certo.