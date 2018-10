Especial Supertaça: o momento do Braga

No próximo dia 7 de Agosto, o campeão nacional e o vencedor da Taça de Portugal encontram-se para disputar a Supertaça: Benfica ou Sporting de Braga, um destes dois clubes será o sucessor do Sporting na conquista deste troféu.

Plantel e equipa técnica

Com a saída de Paulo Fonseca do comando técnico do Sporting de Braga, António Salvador fez regressar o português José Peseiro ao clube minhoto, após a sua curta passagem pelo FC Porto.

Para além da troca de equipa técnica, também o plantel sofreu alterações, ainda que tenham sido poucas até ao momento. Dos jogadores mais utilizados na época passada, apenas Luiz Carlos saiu do Braga, que se transferiu para a Arábia Saudita. No entanto, Boly e Rafa Silva estão na iminência de sair para o FC Porto.

Pré-época

O Sporting de Braga realizou seis jogos na pré-época, com um total de três vitórias (frente ao Olhanense, Famalicão e Marítimo), dois empates (frente ao Wigan e ao Villarreal) e apenas uma derrota, diante do Notthingham Forest.

Assim, a equipa de José Peseiro encontra-se motivada para conquistar um troféu que nunca foi alcançado pelo clube minhoto.