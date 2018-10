Benfica: Jonas operado fica de fora nas primeira semanas

Um comunicado oficial do Benfica deu a notícia: Jonas foi operado ao tornozelo e estará parado por algumas jornadas, depois de ter sofrido uma lesão na passada quarta-feira. O atleta brasileiro foi operado esta quinta-feira no Hospital da Luz, e a sua ausência trará muitas dores de cabeça ao técnico das águias.

Recorde-se que Jonas foi o melhor marcador do Campeonato português, tendo sindo também distinguido com o prémio de melhor jogador da Liga NOS 2015/2016. Será uma ausência de peso para Rui Vitória, que vê no dianteiro um jogador que oferece balanço e dinâmica à equipa, com uma capacidade de finalização incrível. Confira o comunicado das águias:

"O atleta Jonas fraturou, na passada quarta-feira, um osteofito do astragalo direito, tendo sido submetido a cirurgia para remoção do fragmento. A intervenção cirúrgica decorreu hoje, no Hospital da Luz, realizada pelo médico-cirurgião António Martins".