Inter confirma chegada do jovem Pedro Delgado ao Benfica

Está fechado o regresso do jovem extremo Pedro Delgado ao futebol português: o jogador de 19 anos acertou a vinda para Portugal, para representar o Benfica, assim o confirmou ontem o Internazionale, clube onde o luso-cabo-verdiano actuava desde 2013/2014. O atleta, que passou pela formação do Sporting e do Portimonense, assinou um contrato de 5 temporadas com as Águias e renderá, segundo a imprensa italiana, 300 mil euros ao cofre do clube milanês.

A aposta do Benfica no versátil jogador de ataque (pode jogar a extremo e a avançado móvel) deverá, inicialmente, passar pela integração na equipa B, como forma de preparar o jovem para os desafios do plantel principal, algo que apenas deverá acontecer em 2017/2018, dada a feroz concorrência vivida presentemente no sector ofensivo das Águias.