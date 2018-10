Oficial: Joel Campbell reforça ataque do Sporting

O tão desejado reforço do ataque de Jorge Jesus chegou finalmente: Joel Campbell já é jogador do Sporting CP. Aos 24 anos, o avançado internacional pela Costa Rica brilhou no Mundial de 2014 e procura relançar a carreira ao lado do seu compatriota Bryan Ruiz. Os leões contarão com o atleta até final da época por empréstimo do Arsenal, tratando-se de um craque que poderá fazer uma dupla temível com Slimani.

O jovem tecnicista chegará a Lisboa nas próximas horas e poderá, quem sabe, estrear-se de leão ao peito no clássico frente ao Porto, a 28 de Agosto. Os pormenores do negócio são ainda desconhecidos, mas uma coisa é certa: Jorge Jesus já poderá mascar a sua pastilha tranquilamente porque Campbell é um digno substituto do colombiano Teo. O Sporting ganha velocidade, técnica, polivalência e espírito goleador.