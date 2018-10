Liga NOS: Destaques da Jornada

Foi sem dúvida a grande surpresa desta ronda, o Benfica não foi além de uma igualdade a um golo perante o Vitória Setúbal. Com o Estádio da Luz cheio para receber o primeiro jogo do campeonato do tricampeão nacional, foram os sadinos que abriram o marcador já na segunda parte, por Frederico Venâncio. O empate para os encarnados chegou já perto do fim, numa grande penalidade convertida por Raúl Jiménez, num encontro onde o ex-guarda-redes das águias Bruno Varela fez um «punhado» de boas intervenções.

Quem não vacilou antes do «clássico» do próximo domingo, foram Sporting e FC Porto. Os leões foram à Mata Real derrotar o Paços Ferreira por 0-1, com um golo do capitão Adrien Silva em cima do intervalo. Mais dificuldades tiveram os portistas para levar de vencida também pelo mesmo resultado o Estoril, já que o triunfo foi obtido apenas nos minutos finais, pelo jovem ponta-de-lança André Silva. Assim os dois emblemas vão defrontar-se com os mesmos seis pontos, e em caso de vitória um deles assumirá de forma isolada a liderança da prova.

De realçar nesta jornada os triunfos forasteiros do Vitória Guimarães por 0-2 frente ao Marítimo, que ainda não venceu, e do Moreirense por 0-3 no terreno do Feirense, com especial destaque para Francisco Geraldes, médio emprestado pelo Sporting, que esteve ligado aos três golos apontando mesmo o último. Esta ronda encerrou com o empate do Sporting Braga em casa diante do Rio Ave, com os «arsenalistas» a chegarem à igualdade já em tempo de compensação.