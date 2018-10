FC Porto: Maxi operado à perna direita

O FC Porto anunciou esta quarta-feira que Maxi Pereira foi sujeito a uma operação à perna direita, no Hospital Santa Maria, em Lisboa.

Recorde-se que o lateral-direito ficou ferido e acabou por sair da partida disputada ontem, em Roma, por volta do minuto 39, na sequência de um lance disputado com De Rossi - que de resto acabaria por ver o cartão vermelho nessa jogada -, tendo sido atingido com os pitons na perna.

Neste sentido, depois de avaliada a gravidade da lesão do uruguaio, foi-lhe diagnosticada uma ferida corto-contusa profunda, com luxação do tendão tibial posterior, que obrigou a uma intervenção cirúrgica.

Num comunicado curto, o tempo de paragem previsto para o defesa azul-e-branco não foi adiantado pelo clube do norte.