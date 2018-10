3 reis felinos à solta: Gelson, Campbell e Bas Dost derrubam Moreirense

O Estádio de Alvalade vestiu as cores do leão para a recepção ao Moreirense, em jogo a contar para a jornada 4 da Liga lusa. Os verde e brancos venceram os cónegos tranquilamente por 3-0, com tentos de Gelson e dos reforços Joel Campbell e Bas Dost. O jogo totalmente controlado pelos felinos beneficiou da expulsão de um jogador do Moreirense, permitindo a Jesus gerir o plantel na segunda parte. O Sporting soma já 12 pontos e é lider isolado da tabela classificativa, com mais 2 que o rival Benfica.

Primeira Parte: Gelson afiou as garras do leão adormecido

O arrepiante ambiente do Estádio de Alvalade contou com uma moldura humana que ultrapassou os 44 000 leões para o duelo da jornada 4 da Liga NOS entre Sporting e Moreirense. Na equipa de Jesus, relevo para a titularidade de Alan Ruiz, Campbell e Bas Dost, 3 reforços dos felinos que chegaram recentemente ao clube verde e branco. O Moreirense não pôde incluir Podence e Francisco Geraldes, por se encontrarem cedidos precisamente pelo conjunto lisboeta.

Com o esférico a rolar, foco para entrada morna do Sporting, que evidenciou algumas carências de envolvimento colectivo do meio campo com o ataque. A frente ofensiva contou com 3 elementos que nunca alinharam juntos, e essa falta de automatismos condicionou o habitual carrossel de ataque na estratégía de Jesus. O irrequieto Gelson foi o jogador mais em jogo nos 20 minutos iniciais, mas faltava maior entendimento com os avançados.

Gelson esteve em destaque na partida // Foto: Facebook do Sporting CP

O Moreirense apresentou-se em Alvalade com um xadrez estratégico muito organizado, com jogadores muito rápidos na frente. De referir inclusive que o primeiro remate do jogo pertenceu ao ex-leão Dramé, que subiu como uma flecha, aproveitando a passividade leonina para atirar ligeiramente por cima. Este lance dos forasteiros acordou os leões e ao minuto 28 Campbell encontra William, que por sua vez serviu o diabólico Gelson Martins para finalizar com classe, inaugurando o marcador perante a eufuria dos adeptos em Alvalade. O jovem leão leva já 2 golos na Liga e 2 assistências, um número soberbo em apenas 4 jornadas.

O Sporting permitiu a resposta do Moreirense na sequência de um livre, mas Patrício parecia ter o lance controlado. Antes do intervalo, de salientar ainda a expulsão de Ângelo, que deixou o Moreirense reduzido a 10 unidades, com toda a segunda parte pela frente.

Segunda parte: hora de ver os reforços brilharem

O tónico dado por Jesus nas cabines resultou em cheio e o Sporting entrou a todo o gás, com Bas Dost a tirar um homem do caminho e a rematar para uma enorme defesa do guardião dos cónegos. O capitão Adrien instantes depois obrigou o guarda-redes contrário a nova intervenção difícil. O futebol ofensivamente agressivo dos leões acentuava-se e ao minuto 53 foi a hora de ver Alan Ruiz espalhar magia, cruzando com conta, peso e medida para a cabeça do reforço Joel Campbell, que dilatou a vantagem para 2-0.

Bas Dost completou o marcador // Foto: Facebook do Sporting CP

O 3-0 acabaria por chegar 4 minutos volvidos, com destaque para o entendimento perfeito entre Gelson e Schelotto, que culminou no tento do gigante Bas Dost, que surgiu oportunamente na área para fixar o resultado final. Pouco depois, Markovic estreou-se de leão ao peito e Gelson foi substituído para ouvir os aplausos da onda verde. O jogo estava muito favorável para os verde e brancos e o Moreirense não conseguiu contrariar controlo de bola dos pupilos de Jesus.

Ao minuto 67, momento incrível com a ovação a Adrien para a entrada de Elias. Até final, Alan Ruiz ficou perto do quarto golo, mas fica o registo para uma exibição fantástica na segunda etapa. O Sporting lidera a Liga NOS com 4 vitórias em 4 jogos, com 9 golos marcados e apenas 1 sofrido.