Liga Europa: Sp.Braga derrotado na Ucrânia pelo Shakthar Donetsk

O Sporting Braga entrou na Arena Lviv praticamente a perder, com um golo de Stepanenko logo aos cinco minutos. Na sequência de um livre a bola ficou «perdida» na área minhota, até encontrar o pé do médio do Shakthar Donetsk que de primeira atirou para o fundo das redes. A formação de José Peseiro não existiu como equipa durante todo o encontro, sem nunca ter sido capaz de criar uma única ocasião de golo para a baliza ucraniana.

Por seu turno os comandados de Paulo Fonseca, apanhando-se a ganhar tão cedo e vendo pela frente um adversário permissivo e sem capacidade de pressionar ou ter posse de bola, foi gerindo o encontro como quis sem também levar perigo à baliza bracarense. O intervalo foi um alívio para os poucos adeptos que marcaram presença no estádio, mas a segunda parte começou com um lance polémico.

Fred entrou na área do Sporting Braga e caiu, queixando-se de um toque de Baiano. No entanto o juiz alemão considerou simulação do jogador brasileiro, que já havia visto um cartão amarelo na primeira parte, exibiu-lhe o segundo e a respectiva expulsão. Pensou-se então que a equipa portuguesa fosse crescer na partida e tomar conta desta, na esperança de pelo menos chegar ao empate.

Puro engano! Mesmo a jogar com dez foi o Shakhtar que continuou a controlar as operações, aumentando inclusivé o marcador por intermédio de Kovalenko, que aproveitou um ressalto na barreira minhota, após um livre de Bernard. A apatia lusitana foi total ao longo de toda a partida e os lances ofensivos uma raridade, de tal modo que não houve um único remate na direcção da baliza de Pyatov, dos apenas quatro efectuados.

O Shakthar Donetsk venceu assim sem surpresas e soma agora seis pontos. Quanto ao Sporting Braga está no terceiro lugar com um ponto, estando os belgas do Gent na segunda posição com quatro pontos, depois de terem derrotado o Konyaspor por 2-0, que é último classificado com zero pontos. Os minhotos vão ter agora um duplo e decisivo compromisso com o emblema russo.