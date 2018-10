Arranque emotivo da jornada 7: Tondela vence pela 1ª vez no Campeonato

O Tondela recebeu e venceu o Paços de Ferreira por duas bolas a uma, na partida que deu o pontapé de saída da jornada 7 da Liga NOS. A equipa orientada por Petit regista assim a primeira vitória no campeonato, somando agora 5 pontos, um resultado que permite aos tondelenses respirar um pouco depois de 2 empates e 4 derrotas.

O Tondela entrou em campo com ambição e lutou bastante na busca pela vitória. Ao minuto 43, Moreno inaugurou o marcador e o Tondela chegou ao intervalo em vantagem, perante um Paços um pouco apático. Na segunda parte os castores reagiram, e ao minuto 74 Miguel Vieira restabeleceu a igualdade de forma justa. A partir daqui o Tondela motivou-se e jogou à imagem e semelhança do seu treinador. O empate estava no horizonte, mas Murillo cavalgou para a vitória ao minuto 90, concretizando um golo decisivo que ditou uma vitória emotiva, que abriu muito bem a jornada 7 do campeonato.