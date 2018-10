Vitória SC x Sporting CP: Marega e Bas Dost, um duelo matador

Em apenas 6 rondas no campeonato, Marega lidera a lista dos melhores artilheiros da prova, com 5 tentos, uma marca que Bas Dost persegue somando 4 festejos. Na sétima jornada da Liga NOS, o Vitória SC recebe o Sporting e o embate terá frente a frente os dois melhores matadores da competição até ao momento. Juntos, os avançados têm mais golos marcados do que 12 das 18 equipas do campeonato, um registo tremendamente incrível em vésperas do apaixonante confronto entre ambos.

Marega e Bas Dost: características diferentes, instinto igual

A sétima ronda da Liga lusa terá frente a frente duas das equipas que melhor futebol têm praticado neste início de temporada. Neste sentido, foco para os matadores de serviço de Vitória SC e Sporting CP, que em muito têm contribuído para o bom arranque das suas equipas. De um lado Marega, que lidera a lista dos melhores artilheiros da prova, tendo feito o gosto ao pé em 5 das 9 vezes que o Vitória festejou. Do outro lado Bas Dost, que leva 4 dos 13 tentos que os leões já concretizaram.

Bas Dost já comemorou 4 tiros certeiros // Foto: Facebook do Sporting CP

Se tivermos em conta que Marega falhou uma das jornadas por estar emprestado pelo Porto e que Bas Dost apenas jogou 3 das 6 rondas, estas estatísticas goleadoras ganham ainda mais relevo. A título de curiosidade, é incrível observar que Marega, por exemplo, tem os mesmos golos marcados que toda a equipa do Estoril (5) e que Bas Dost tem exactamente os mesmos tentos que todo o colectivo de Arouca e Moreirense (4). Em termos globais, ao somar os 5 golos de Marega aos 4 de Dost, os 9 festejos equivalem a um registo superior a 12 das 18 formações da Liga. Palavras para quê? O encontro deste sábado promete encantar os amantes do futebol espectáculo e ofensivo.

O goleador Marega e o artilheiro Dost têm características completamente diferentes, mas inseridos nos respectivos sistemas tácticos de Vitória e Sporting, são visivelmente favorecidos na arte de bem furar as redes contrárias. O dianteiro Marega tem uma mobilidade incrível na frente de ataque e Pedro Martins dá-lhe total liberdade para baralhar as marcações contrárias, residindo neste ponto o seu maior trunfo estratégico. O holandês dos leões é a referência ofensiva mais posicional do sistema de Jesus, tendo 3 ou 4 colegas a construir jogo para que ele faça o resto: desmarcar-se e marcar de pé ou de cabeça, sendo um avançado à imagem da escola de artilheiros da Laranja Mecânica. Os dados estão lançados, resta aguardar para que a festa goleadora invada o empolgante Estádio D. Afonso Henriques.