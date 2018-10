Ljubomir Fejsa: O Homem Sombra

Com sete jogos realizados no campeonato, o Benfica é a melhor defesa da liga com apenas quatro golos sofridos. Tal eficácia defensiva a muito se deve a Ljubomir Fesja. O médio sérvio chegou à Luz em 2013/2014 com o papel de substituir o espanhol Javi Garcia.

Fejsa chegou para o lugar deixado por Javi Garcia

Com 27 jogos na época de estreia, o sérvio começou da melhor maneira o seu trajecto de águia ao peito. Contudo, na temporada seguinte, Fejsa não foi capaz de dar continuidade à boa forma; as lesões e a chegada do grego Samaris impediram a evolução do médio defensivo.

Com a chegada de Rui Vitória, o balcânico ganhou mais espaço no plantel e na equipa principal, assumindo o papel de esteio do meio campo encarnado. Na sua terceira época na Luz, Fejsa é hoje elemento fundamental no equilíbrio do campeão nacional. A sua capacidade de leitura de jogo, associada ao poder físico e agressividade garantem maior segurança ao sector defensivo das águias.

Com Vitória, o sérvio recuperou o seu espaço

Não será um jogador de construção, muito menos de finalização, contudo, é notório quando a sua forma não é a melhor, ou quando simplesmente não está em campo. Será por isso que, dos 900 minutos já jogados pelo Benfica esta época, Fejsa tenha apenas falhado 11(!).

Pode-se assim dizer que o sérvio é hoje um dos indiscutíveis de Rui Vitória algo que, tendo em conta a quantidade e qualidade presente no plantel encarnado, é indicativo claro da qualidade do médio defensivo. Todas as equipas têm o seu “homem-sombra”, aquele que, apesar de não brilhar nas luzes da ribalta, é factor nuclear para o equilíbrio e consequente bom funcionamento da mesma. Fejsa parece estar destinado a desempenhar esse mesmo papel para o bem do colectivo, e fá-lo como poucos.