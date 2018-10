Julio Velázquez rescinde com o Belenenses

Foi o próprio Julio Velázquez que deu conta ao emblema do Restelo, da decisão de abandonar o clube. O Belenenses aceitou a rescisão do contracto e procura agora um novo técnico, que deverá ser anunciado ainda durante esta quinta-feira. Depois de uma temporada onde terminou no nono lugar, Julio Velázquez sai ao cabo de sete jogos, deixando a equipa da «Cruz de Cristo» na oitava posição.

Eis o comunicado do Belenenses na íntegra:

A Belenenses SAD informa o seguinte:

Ontem, dia 5 de outubro, a equipa técnica liderada pelo treinador Julio Velázquez propôs à Administração de Os Belenenses – Sociedade Desportiva de Futebol, SAD a revogação dos seus contratos de trabalho. Esta proposta foi aceite, pelo que nessa mesma noite foi formalizada a cessação da relação laboral, por mútuo acordo entre as partes.

A Belenenses SAD agradece a Julio Velázquez e à sua equipa técnica a dedicação que sempre tiveram com o Belenenses, desde o primeiro até ao último dia de exercício das suas funções, evidenciada nos resultados desportivos alcançados, e deseja-lhes as maiores felicidades pessoais e profissionais, na certeza de que serão sempre recordados no Estádio do Restelo com toda a consideração pessoal e profissional e com amizade.

No seguimento deste facto, será comunicado ainda hoje a nova equipa técnica para a equipa de futebol profissional.