Marega o conquistador do Berço: 10 golos em 8 jogos

O Vitória de Guimarães venceu, no passado Domingo, o Rio Ave por 0-3, com um incrível hat-trick de Marega. O avançado emprestado pelo Porto tem uma média goleadora superior a 1 golo por jogo, tendo alcançado a marca dos 10 golos em apenas 8 jogos. O artilheiro maliano falhou o jogo frente ao Porto por estar vinculado aos dragões, sendo expectável que Nuno Espírito Santo queira resgatar o matador já na reabertura do mercado em Janeiro.

Recorde-se que o jogador custou quase 4 milhões de euros aos cofres azuis e brancos, merecendo todo o crédito por parte dos adeptos portistas. O Vitória SC ocupa actualmente o quinto lugar da Liga com 17 pontos, a apenas 1 do Sporting. Os vitorianos já fizeram o gosto ao pé por 17 vezes, sendo que Marega tem 58.82 por cento do total de tentos da equipa.