Resultado Porto 1-1 Benfica na Liga NOS 2016

Como visitado, o Porto venceu o Brugges na última quarta-fei na quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Um golo solitário de André Silva deu aos dragões segunda victoria consecutiva al equipo de Nuno Espírito Santo, que se encuentra segundo en el grupo G.

O Porto chega ao clássico numa forma muito inconstante. Na Liga NOS, os deagões são segundos com 20 pontos, a cinco do líder, o adversário de hoje, que soma 25. Por outro lado, somo 7 poentos no seu Grupo da Liga dos Campeões e parece em condições de ultrapassar um mau iníc

Boa tarde a todos os leitores da VAVEL! Bem-vindos à nossa transmissão do Porto - Benfica, jogo referente à 10ª jornada da Liga NOS. O jogo terá lugar às 18:00 no Estádio do Dragão

Artur Soares Dias é o juiz escolhido para dirigir este Porto - Benfica. O árbitro dirigiu esta temporada quatro jogos da Liga NOS e tres LigaPro.

O jogo disputar-se-á no Estadio do Dragão de Porto. Com capacidade para 54.378 espectadores,este é o 36º estadio com mais capacidade de Europa.

A semana do Benfica ficou marcada pela vitória frente ao D. Kiev e pelas lesões de Grimaldo e Samaris

A semana portista ficou marcada pela renovação de Otávio e pelo jogo com o Brugges.

FC PORTO: CASILLAS; MAXI PEREIRA, PHILIP MARCANO, ALEX TELLES; DANILO, OLIVER TORRES, CORONA, OTAVIO;ANDRÉ SILVA, DIOGO JOTA.

BENFICA: EDERSON; NÉLSON SEMEDO, LUISÃO, LINDELÖF, ELISEU; SAMARIS, PIZZI, SALVIO, CERVI; GONÇALO GUEDES, MITROGLOU.

ÁRBITRO: ARTUR SOARES DIAS (POR).

INCIDENTES: JOGO ENTRE O PORTO E BENFICA, ESTÁDIO DO DRAGÃO, NO PORTO BENFICA.

Começa o jogo!

Minuto 1 - Canto para o Benfica

Minuto 3 . Contra-ataque rápido do Porto por Óliver, mas recupeação de Nélson Semedo

Minuto 5 - Remate de André Silva, Ederson defende

Minuto 8 - Remate de Alex Telles ao lado

Minuto 13 - Amarelo para Corona por protestos

Minuto 15 - GRANDE OPORTUNIDADE PARA O PORTO. Bem jogado na área do Benfica, Jota assiste Corona e grande defesa de Ederson, remate já na pequena área

Minuto 17 - Lesão de Luisão, entrada de Lisandro

Minuto 22 - André Silva quase marca. Pontapé de ressaca à entrada da área

Minuto 28 - Remate de Jota. Boa defesa de Ederson

Minuto 34 - Remate por cima de Gonçalo Guedes

Minuto 38 - Reclamação de penalty por Alex Telles. Não nos pareceu falta

Minuto 44 - Cabeceamento de Salvio por cima

Minuto 45 - Cabeceamento de Salvio por cima

Minuto 45 + 3 - Fim da primeira parte

Começa a segunda parte!

Minuto 50 - GOLO DO PORTO! Diogo Jota marca!

Minuto 52 - Remate de Gonçalo Guedes, desviado. Canto para o Benfica

Minuto 59 - Entra André Horta, sai Cervi

Minuto 60 - Grande remate de Samaris e grande defesa de Casillas

Minuto 65 - Livre de Alex Telles e grande defesa de Ederson

Minuto 67 - Entra Rúben Neves, sai Corona

Minuto 73 - Entra Jiménez, sai Salvio

Minuto 77 - Entra Layún. sai Óliver

Minuto 81 - Remate por cima de Samaris

Minuto 85 - Remate de Jota bloqueado

Minuto 87 - Entra Herrera, sai Jota

Minuto 90+2 - GOLO DO BENFICA!!!!! Lisandro López na sequência de um canto ganha a bola ao segundo poste e cabeceia para o fundo da baliza de Casillas

Minuto 90+4 - Fim do jogo