Siqueira na rota de Alvalade: leões preparam proposta em Janeiro

O lateral esquerdo, Siqueira, está cedido ao Valência por parte do Atlético de Madrid, mas, segundo o PlazaDeportiva, poderá estar a ser negociado para se mudar para o Sporting CP, já no mercado de Inverno.

O ex-benfiquista reúne todos os atributos que Jorge Jesus exige a um lateral esquerdo, com a particularidade do jogador já ter sido orientado pelo técnico luso, conhecendo o sistema táctico e a ideia de jogo que o estratéga implementa nas 4 linhas. O Valência está disponível para abdicar do empréstimo do lateral, faltando agora um entendimento entre o Sporting, o Atlético e o atleta.