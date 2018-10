Benfica: Jardel a 100%

O central do Benfica está pronto para regressar aos relvados e deve ser mesmo convocado para o jogo contra o Marítimo a contar para a Taça de Portugal, no próximo sábado.

Jardel quase que ainda não foi utilizado por Rui Vitória este ano e as lesões têm sido a razão. O central brasileiro, que é visto como titular indiscutível e patrão da defesa encarnada, tem tido uma época muito atribulada e isso começou logo na pré-época, quando contraiu uma lesão muscular na coxa direita. Recuperou desta e voltou a jogar na 4ª jornada frente ao Arouca, onde fez os 90 minutos, mas voltou a lesionar-se, desta vez um estiramento na face posterior da coxa esquerda.

Finalmente, o “guerreiro” do Benfica está de volta e pronto para lutar com Lindelof, Lisandro e Luisão, centrais que têm tomado bem conta do recado, pois a defesa do SL Benfica é a menos batida do campeonato português.