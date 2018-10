FC Porto: Stoke City quer Martins Indi em definitivo

O central internacional holandês, Martins Indi, não vingou de dragão ao peito, mas tem sido uma peça fundamental na boa campanha do colectivo nestes primeiros meses com a camisola do Stoke City. O FC Porto cedeu o central ao conjunto inglês com opção de compra no final da época, todavia é de salientar que o Stoke poderá adquirir o atleta já na reabertura do mercado.

O Presidente do Stoke teceu rasgados elogios ao holandês, afirmando estar muito satisfeito com o rendimento do atleta. "Indi faz parte do sucesso, é bom rapaz e integrou-se muito bem na equipa''. Recorde-se que Indi tem contrato com o Porto até 2018, mas o Stoke estará mesmo disposto a investir cerca de 8 milhões de euros para garantir os serviços do jogador.