Oficial: maestro Steven Gerrard diz adeus aos relvados

Aos 36 anos a lenda viva Steven Gerrard diz adeus a uma carreira exemplar enquanto futebolista profissional. O anúncio oficial surgiu esta quinta-feira, com o inglês a afirmar a sua retirada dos relvados 19 anos depois da sua estreia. Foram quase 2 décadas a perfumar as 4 linhas de talento e fair-play, mas ficará para a eternidade a imagem única e o profissionalismo incomum nos dias que correm.

O último clube que representou foi o LA Galaxy, mas foi enquanto jogador e capitão do Liverpool que o médio dedicou toda a sua arte e engenho. Com a bola em posse, Gerrard comandava o seu colectivo como ninguém e tinha uma visão de jogo única que desiquilibrava qualquer oponente. O remate potente e colocado do maestro fará falta, mas os feitos do astro inglês ficarão sempre registados nas mentes dos apaixonados pelo verdadeiro futebol.