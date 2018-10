Partida Benfica x Sporting na Liga NOS 2016

A VAVEL Portugal dá as boas vindas ao estrondoso embate da jornada 13 da Liga NOS entre Benfica e Sporting. É o derbi dos derbies e ire-mos acompanhar cada lance, finta, remate e golo, em directo e a partir das 18h15.

O Estádio da Luz é o palco do duelo Benfica x Sporting CP e contará com lotação esgotada com natural vantagem para a equipa da casa, o Benfica. O Sporting terá na Luz cerca de 3400 adeptos aguardando-se um ambiente escaldante.

Benfica e Sporting CP trouxeram maus resultados da Champions mas um derbi é um derbi e a verdade é que os eternos rivais estão colados na tabela classificativa.

O Benfica é líder com 29 pontos e o Sporting é segundo classificado com 27, um tónico extra que torna este bombástico duelo ainda mais imperdível!

Onze provável do Sporting - Benfica: Rui Patricio, João Pereira, Coates, Rúben Semedo, Marvin, William, Adrien, Bruno César, Gelson, Bryan e Bas Dost.

O técnico leonino mantém o tabu quanto à utilização de Adrien e Gelson mas reiterou total esperança na recuperação dos atletas.

Onze provável do Benfica: Ederson, Nélson Semedo, Luísão, Lindelof, André Almeida, Fejsa, Pizzi, Cervi, Rafa, Guedes e Mitroglou.

Para o duelo Benfica x Sporting CP da presente temporada, Rui Vitória chamou Jonas após longa paragem mas continua a não poder contar com Eliseu, André Horta e Grimaldo.

A última vez que o Estádio da Luz recebeu um derbi foi em 2015 e o Sporting esmagou a águia por 0-3 com tentos de Slimani, Bryan e Teo, em jogo a contar para o campeonato.

Os confrontos entre os rivais lisboetas ganhou ainda mais mediatismo desde que Rui Vitória e Jorge Jesus comandam águias e leões. Até ao momento já disputaram 4 duelos e na luta estratégica é Jesus que vai na frente com 3 vitórias, uma delas na Super Taça lusa. No entanto, o triunfo de Rui Vitória ante Jesus viria a ser determinante para a conquista da Liga NOS.

Para o empolgante derbi ter o selo de qualidade máxima só poderia ser arbitrada por um dos melhores juízes internacionais a apitar em Portugal. O luso Jorge Sousa está habituado aos grandes embates e é reconhecido como sendo liberal e eficaz a ajuizar lances polémicos.

Na vasta e gloriosa história dos derbies Benfica x Sporting CP foram muitos os goleadores que se destacaram mas a lista dos maiores goleadores é ainda liderada pelo icónico leão Peyroteo com 48 tentos, seguido da lenda Eusébio com 27 tiros certeiros.

No Estádio da Luz a estatística é absolutamente esmagadora para as águias. Em 145 partidas, o Benfica venceu 81 e o Sporting saiu triunfante apenas em 32 ocasiões. Verificaram-se ainda 32 igualdades, restando aguardar pelo jogo deste Domingo.

Os duelos entre os velhos rivais da capital são já 298, dos quais o Benfica leva alguma supremacia com 129 vitórias. O Sporting triunfou por 108 vezes e registaram-se ainda 61 empates.