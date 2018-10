Rui Costa ataca 'Giro'

A carreira de Rui Costa tem sido marcada pela participação no ‘Tour’, sendo esse um dos focos principais da sua temporada. Com um novo projeto, surgiu uma nova experiência. O português vai participar pela primeira vez na Volta a Itália, sendo assim mais um nome sonante a marcar presença na 100ª edição da prova. “Como capitão tenho uma grande responsabilidade. O meu objetivo é estar bem no Giro d'Italia”, afirmou Rui Costa durante a apresentação da equipa UAE Abu Dhabi.

Com um novo objetivo, vem também uma preparação diferente. Parte dessa preparação vai ter em conta um pico de forma na semana das Ardenas, mais precisamente para a Liège-Bastogne-Liège, a corrida de eleição do português, onde esteve muito perto de vencer na edição transata, acabando no terceiro posto.

A liderança da nova equipa dos Emirados Árabes Unidos na Volta a França será entregue ao jovem sul-africano, Louis Meintjes, que foi o 8º classificado na edição de 2016. A dúvida está na participação de Rui Costa na ‘Le Grand Boucle’, prova em que já venceu três etapas.

O campeão do mundo de 2013, admitiu ter-se apaixonado pela cidade: “Já estive no Dubai e Omã, mas ao acordar esta manhã em Abu Dhabi, apaixonei-me por este local”, salientou Rui Costa durante a cerimónia de apresentação.