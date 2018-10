Dragão imóvel a 6 pontos do líder: Porto empatado em Paços de Ferreira (0-0)

Na noite fria na Capital do Móvel, os adeptos de Porto e Paços de Ferreira aderiram à chamada e lotaram o recinto, mas nas 4 linhas o golo teimou em não surgir. Os dragões comandaram as operações do duelo e foram a equipa mais esclarecida em campo, mas o fantasma da ineficácia dos dianteiros portistas voltou a assombrar o futebol azul e branco.

O recuperado André Silva e o jovem Jota bem tentaram remar contra a maré, mas embateram num móvel defensivo muito bem construído pelos castores. O empate a zero deixa o Porto a 6 pontos do Benfica e, em caso de vitória nesta ronda, o Sporting pode ficar a apenas 2 de alcançar os portistas na segunda posição da apaixonante Liga NOS.