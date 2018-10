Sporting: Jorge Jesus com processo disciplinar

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar ao técnico dos "leões", por incumprimento da "medida de suspensão de atividades".

Em causa, está a presença de Jorge Jesus na conferência de imprensa de antevisão e de rescaldo do jogo frente ao Feirense, numa altura em que já se encontrava sob a punição de 15 dias, com efeito imediato após a expulsão de que foi alvo, na sequência da partida frente ao Vitória de Setúbal, a contar para a Taça da Liga. Recorde-se que o regulamento impediria o treinador português de exercer qualquer tipo de atividade relacionada com futebol, algo que não cumpriu quando marcou presença diante dos jornalistas. Neste sentido, o CD já endereçou o processo para a Comissão de Instrutores da Liga, que, caso opte por castigar Jorge Jesus, poderá aplicar uma multa com um montante entre 229,5 e 1912 euros.

O Sporting entenderá que a presença do treinador leonino não se enquadra na sua atividade normal e que a sua presença nas conferências de imprensa após as partidas não tem carácter obrigatório no regulamento. Para além do técnico, também Nuno Saraiva, diretor de comunicação do clube de Alvalade, foi alvo de um processo disciplinar, alegadamente devido a publicações na sua página oficial no Facebook.