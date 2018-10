Braga assalta o pódio: arsenalistas batem Tondela (2-0)

O Estádio AXA recebeu o duelo que finalizou a primeira volta da Liga NOS. O SC Braga triunfou diante o Tondela numa partida que marcou a estreia de Pepa no comando técnico dos tondelenses. Na primeira parte o Tondela apresentou um bloco defensivo compacto, o que impediu o Braga de impôr o seu jogo técnico e com ataques constantes.

Na segunda metade emergiu a fonte goleadora bracarense. Os guerreiros do minho voltaram das cabines mais pressionantes e Rui Fonte foi o matador de serviço. O dianteiro luso bisou e fixou o resultado final em 2-0. O Braga é agora o dono do terceiro posto do campeonato com 36 pontos, mais 2 que o Sporting. O Tondela mantém a última posição da tabela e precisa de um milagre na segunda volta para garantir a manutenção.