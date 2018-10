William Carvalho fora do clássico do Dragão, Palhinha avança

O Sporting CP venceu o Paços de Ferreira por 4-2, mas o trinco lusitano William Carvalho viu o quinto cartão amarelo e está fora do clássico frente ao Porto no próximo Sábado. A cartolina amarela foi justa mas escusada uma vez que foi resultado de uma entrada infantil do leão quando o Sporting vencia confortavelmente o Paços por 3-0.

Para o lugar do número 6 de Alvalade Jorge Jesus deverá apostar em Palhinha, um jovem de 21 da cantera leonina que regressou recentemente ao Sporting. A ausência de William é um duro golpe para Jesus mas é de salientar que Adrien e Bruno César escaparam ao amarelo e estão aptos para integrarem o 11 no mega clássico diante o Porto.