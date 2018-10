Benfica voa até à liderança: Jonas arrasa Nacional (3-0)

O Estádio da Luz não virou as costas ao Benfica e coloriu as bancadas com uma moldura humana incrível para a recepção ao Nacional da Madeira. As águias entraram a todo o gás e Jonas ficou perto de inaugurar o marcador por duas vezes na fase inicial. Dizem que à terceira é de vez, e assim foi: o brasileiro abriu o ativo ao minuto 26, e bisou menos de 10 minutos depois. O primeiro golo contribuiu para o Nacional tentar incursões ofensivas mais recorrentes, subindo no terreno, criando espaços que o Benfica aproveitou para aumentar a vantagem, que manteve até ao intervalo.

As equipas voltaram do descanso para uma 2ª parte sem grandes lances. O Benfica aproveitou para controlar a sua vantagem segura, perante um Nacional que não demonstrou motivação em alterar o sentido do marcador. Sem surpresa, o Benfica acabou mesmo por ampliar a vantagem para o 3-0, desta vez por intermédio do grego Mitroglou ao minuto 81.

O Benfica consolida assim o primeiro lugar da Liga NOS com 48 pontos, um a mais que o segundo classificado Porto e mais 10 que o Sporting, 3º da tabela. O Nacional, por sua vez, ocupa o fim da tabela classificativa, com apenas 13 pontos conquistados.