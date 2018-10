Mundial sub-20: Portugal no Grupo C rumo à final

O sorteio da fase final do Mundial sub-20 ditou que Portugal se irá inserir no Grupo C. Nesta fase, a equipa orientada por Emílio Peixe terá pela frente a Zâmbia, o Irão e a Costa Rica. Este lote de adversários parece acessível, mas caberá a Portugal assumir o favoritismo dentro das 4 linhas.

A competição será organizada pela Coreia do Sul e realizar-se-á entre Maio e Junho deste ano. Os lusitanos têm potencial para vencer o torneio e procurarão repetir os feitos heróicos da geração de ouro do início dos anos 90. A mais recente passagem de Portugal pela Coreia do Sul é de péssima memória para a equipa A lusa quando, em 2002, Portugal foi humilhado no Mundial onde nem passou da fase de grupos. Em 2017 a História será outra e Portugal é um dos favoritos a levantar o troféu.