Depois de ter triunfado recentemente no Open da Austrália, o suíço Roger Federer venceu este domingo o Masters 1000 Indian Wells. Na final o tenista mediu forças com o compatriota Stan Wawrinka, e precisou de 1h20 para vencer com os parciais de 6-4 e 7-5. Recorde-se que, até chegar à final, Federer teve de bater o rival Nadal, e com esta vitória gloriosa o suíço chega à marca dos 90 títulos na carreira e ocupa agora o sexto lugar no Ranking mundial.