Fernando Santos: "Estudámos a Hungria e respeitamo-la"

Naquele que definiu como um "jogo muito, muito, muito importante para Portugal", Fernando Santos defendeu que em campo entrará uma equipa sem presunção por ter ganho o Europeu de 2016: "Temos também essa característica que nos caracteriza que é a não presunção: não menosprezamos ninguém. Estudámos a Hungria e respeitamo-la", garantiu.

O selecionador nacional, em conferência de imprensa, deixou bem patente que a seleção das quinas vai entrar em campo para vencer este obstáculo e garantir a presença no Mundial da Rússia. "Queremos controlar, dominar o jogo e sendo assim a Hungria terá de jogar mais em contra-ataque, mas não é uma equipa com essas características, gosta de sair a jogar. Não acredito que não vá ser igual a si própria. Mas também nessa vertente é uma equipa perigosa. Estamos preparados para isso", referiu o selecionador, acrescentando que "com mais ou menos dificuldade, Portugal vai ultrapassar este obstáculo".

Para essa vitória será essencial o apoio dos adeptos. "O Estádio da Luz vai estar praticamente cheio, sabemos que vamos contar com o apoio do nosso público e com aquela força tão grande que em França nos empurrou para o título. É isso que esperamos, que os adeptos gritem, que façam barulho e que nos empurrem". Fernando Santos alertou ainda para algumas dificuldades, nomeadamente a paragem de quatro meses sem contacto e que dificulta o entrosamento dos jogadores. Ainda assim, o técnico acredita na vitória, naquela que será uma partida em que tem todo o plantel disponível: "Amanhã irei ter a mesma confiança nos jogadores e nas suas capacidades", concluiu.

Recorde-se que o Portugal x Hungria se joga este sábado, a partir das 19h45, no Estádio da Luz, prevendo-se uma enchente de apoiantes das quinas.