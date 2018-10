Ténis: João Sousa é o número 36 mundial

O tenista português com melhor cotação de sempre subiu um lugar no ranking mundial, em relação à última actulização. João Sousa é agora o número 36 do ranking, num lote de elite que é liderado por Andy Murray, seguido de Novak Djokovic, Stan Wawrink e Roger Federer. O promissor tenista português Gastão Elias integra também o top 100, mas desceu para o 96º posto do mesmo ranking.