Lyon e Besiktas punidos com exclusão das competições europeias com pena suspensa

O Olympique Lyon e Besiktas foram suspensos por dois anos das competições europeias, com pena suspensa como consequência dos incidentes que envolveram as claques dos dois clubes, no jogo da primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa.

Ambos os emblemas irão ser suspensos caso voltem a infringir as regras de segurança impostas pela UEFA. Para além disso, os clubes vão ter que pagar uma multa de 100 mil euros.

Recorde-se que este encontro começou com 45 minutos de atrasado devido ao arremesso de objectos por parte da claque do clube turco contra os adeptos franceses. Estes viram-se mesmo obrigados a invadir o campo por causa dos conflitos.