José Gonçalves vence o Ster ZLM Toer

José Gonçalves, da Katusha, foi o ciclista mais forte nesta Sper ZLM, relegando para segundo lugar o vencedor da Volta ao Algarve deste ano, Primoz Roglic, e Lauren De Plus para o último lugar do pódio. A vitória do português nesta corrida junta-se à vitória do colega de equipa Simon Spilak na Suíça, dando assim um fim-de-semana quase perfeito para José Azevedo e para a Katusha.

Roglic vestiu a camisola amarela logo na primeira etapa, depois de ganhar o prólogo, no qual ganhou 20 segundos ao português. Mas na única etapa com dificuldades desta corrida, José Gonçalves atacou de longe e acabou por vencer a etapa, tendo conseguido ganhar o tempo suficiente para ficar com 11 segundos de avanço para o esloveno na geral.

O português vence, assim, a sua primeira prova com a camisola da Katusha e junta esta vitória à conquista da Volta à Turquia, ainda com as cores da Caja Rural.

O mais ganhador desta prova foi o holandês Dylan Gronewegen, que ganhou ao sprint as primeiras duas etapas em linha, batendo grandes nomes desta especialidade como Greipel e Kittel, este último que foi o vencedor etapa deste domingo.

Depois de ter estado na Volta a Itália, esta pode ter sido uma boa forma de convencer José Azevedo a levá-lo também à Volta a França. O que temos a certeza é que vai ser um dos principais candidatos a tornar-se o novo campeão nacional. Os campeonatos nacionais de estrada deste ano realizam-se em Gondomar.