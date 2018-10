Tiago Machado confirmado no Tour

A Katusha-Alpecin, equipa sediada na Suíça e que tem com diretor geral José Azevedo, revelou, hoje, a sua constituição para a Volta a França que se inicia no próximo dia 1 de Julho e Tiago Machado está entre esses nomes. O português de 31 anos vai para a sua 9ª Grande Volta e para a terceira participação no Tour.

O momento mais alto de Tiago Machado na Grande Bouclé foi quando seguia em terceiro na geral, em 2014, caiu numa descida, foi dado como desistente da prova. Não se ouviu falar mais do português, mas depois foi visto a passar a meta fora de controlo, mas os comissários apreciaram a vontade de Tiago Machado e o português foi repescado e acabou por terminar a prova.

Os principais corredores da Katusha serão Tony Martin, que é um forte candidato a vencer a primeira etapa, em Düsseldorf, e a ser o primeiro a vestir a camisola amarela neste Tour, e Kristoff, que está em conflito com a equipa e não tem muitos ajudantes para as etapas de sprint. A equipa vai para França com o objetivo de ganhar etapas, pois não leva ninguém para a classificação geral.

Fiquem aqui com a constituição da equipa: Tony Martin (Alemanha), Alexander Kristoff (Noruega), Marco Haller (Austria), Reto Hollenstein (Suíça), Robert Kiserlovski (Croácia), Maurits Lammertink (Holanda), Tiago Machado (Portugal), Nils Politt (Alemanha) e Rick Zabel (Alemanha).