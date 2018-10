Volta a França: Calmejane vence etapa louca

Lilian Calmejane, jovem ciclista da Direct-Energie, foi o mais forte na primeira das duas etapas montanhosas deste fim-de-semana. O francês impôs-se sobre Robert Gesink (Lotto-Jumbo) e Guillaume Martin (Wanty). Não houve ataques sérios entre os homens da geral.

Os primeiros quilómetros loucos foram o que marcaram esta etapa. Muita gente a querer sair do pelotão desde início e tudo muito desorganizado. No que é que isto resultou? Mais de 40 homens a irem para a frente da corrida. Praticamente todas as equipas estavam representadas na frente, inclusive 3 homens da Sky.

Era tudo menos isto que as equipas, principalmente a Sky, queriam para hoje. Toda a gente queria um dia tranquilo, pois este domingo terão pela frente uma etapa com 3 contagens de categoria especial.

A corrida desenrolou-se e a Sky conseguiu normalizar a mesma. O que não conseguiu fazer foi apanhar Calmejane, que na última subida deixou toda a gente para trás e seguiu isolado até à meta. Grande vitória para o jovem francês. Nenhum homem importante se movimentou, resguardando forças para amanhã. Fica aqui o top-10 da etapa:

Como já foi referido, amanhã (domingo) vamos ter a primeira grande etapa de montanha. Os ciclistas vão começar praticamente logo a subir uma contagem de terceira categoria e outra de segunda, praticamente seguidas, e depois disso irão enfrentar três contagens de categoria especial. Dia para se fazerem diferenças.