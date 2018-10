Renato no Milan por 4 épocas?

Renato Sanches chegou ao Bayern na época passada a troco de 35 milhões de euros e depois de uma época pouco feliz por parte do médio, AC Milan pode ser o seu próximo destino.

Se inicialmente se falava num empréstimo do médio, hoje o «L'Équipe» afirma que o clube italiano prepara-se para desembolsar cerca de 40 milhões de euros para contratar Renato.

O contrato será válido por quatro temporadas e lembre-se que ontem, em declarações ao «Sport Bild», o jogador de apenas 19 anos, disse que via com bons olhos a ida para Itália.

«Não fiquei satisfeito com a minha primeira época no Bayern, gostava de ter jogado mais. É por isso que gostava de mudar e seguir para um clube que me dê mais oportunidades. O Milan é uma opção interessante. Se a oportunidade surgir e os clubes chegarem a acordo, gostaria que se concretizasse» - afirmou o médio.

Após a vitória do Bayern sobre o Chelsea por 3-2, onde Renato foi muito elogiado, o médio disse que quer ver o seu futuro resolvido e rapidamente.

«Depois desta digressão, vamos sentar-nos em Munique para tentar chegar a uma solução. Sou jovem e quero jogar mais. As hipóteses de o conseguir são maiores no Milan do que no Bayern» - concluiu.

Ainda não se sabe a veracidade da notícia mas esperemos em breve ter mais novidades acerca desta possível transferência.