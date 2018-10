Liga NOS: Resumo 1ª Jornada

A primeira jornada da Liga NOS terminou esta noite com o triunfo do Vitória Guimarães sobre o Desportivo Chaves por 3-2. A ronda inaugural teve início no passado domingo, com o Sporting a vencer na deslocação ao Desportivo Aves por 0-2.

Também no domingo, teve lugar o encontro entre Vitória Setúbal e Moreirense, com um empate a um golo. Na segunda-feira tiveram lugar mais três desafios. No Algarve, o Portimonense regressou ao campeonato principal, com um triunfo por 2-1 diante do Boavista.

Mais a norte, o Feirense não foi além de uma igualdade 1-1, frente ao Tondela, e em Vila do Conde o Rio Ave bateu o Belenenses por 1-0. Na terça-feira jogou-se apenas uma partida, que opôs Marítimo e Paços Ferreira, com vitória dos insulares por 1-0.

Finalmente na quarta-feira entraram em campo FC Porto e Benfica. Os azuis e brancos golearam no Dragão o Estoril por 4-0, enquanto na Luz os encarnados derrotaram o Sporting Braga por 3-1.

A segunda jornada tem início já esta sexta-feira, e novamente com o Sporting a abrir as hostilidades. Os leões recebem em Alvalade o Vitória Setúbal.