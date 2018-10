Dragão vence Chaves e cola-se ao topo

O Estádio do Dragão vestiu as cores azuis e brancas para a quinta jornada do campeonato. Na recepção ao Desportivo de Chaves, Sérgio Conceição apostou em Layún, que foi a principal novidade no 11 inicial.

Os dragões dominaram territorialmente a primeira parte, com foco para Oliver e Brahimi mas não criaram grandes chances para desfazer o nulo que se verificou ao intervalo. O dianteiro Marega esteve também em grande plano e funcionou como quebra cabeças para o último reduto do Chaves.

No segundo tempo os invictos aumentaram a intensidade de jogo e foi com naturalidade que os dragões chegaram à vantagem com um golaço de Aboubakar. O Chaves ficou KO e o Porto ampliou para 2-0 por intermédio do regressado Soares. Para terminar a festa Marega fixou o resultado final e transportou os azuis para a liderança repartida com o Sporting.

Foco ainda para o registo espantoso do Porto, que em cinco partidas ainda não sofreu qualquer tento na Liga NOS.