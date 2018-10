Águias tropeçam na Madeira 1-1

O empate no Sporting x Porto não foi suficiente para o Benfica dar um pontapé na crise. Na Madeira, as águias invadiram os Barreiros e Rui Vitória apostou no 11 base para enfrentar a forte equipa de Daniel Ramos.

A entrada em campo foi à campeão e Jonas sacou da pistola e atirou uma bomba sem chances para Charles. O golaço do brasileiro ao minuto 2 tranquilizou os benfiquistas, mas a verdade é que a magra vantagem se manteve até ao segundo tempo.

Os fantasmas dos últimos resultados invadiram a Madeira, e foi sem surpresa que ao minuto 66, Ricardo Valente igualou o duelo. Os pupilos de Vitória não baixaram os braços, mas não foram capazes de inverter o empate.

As águias continuam a 5 pontos do líder e a 3 do Sporting. Falta intensidade e rigor tático mas falta principalmente confiança ao actual campeão lusitano.