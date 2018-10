Sérgio Conceição sobre Casillas: "não há qualquer problema"

O treinador dos dragões esteve esta sexta-feira presente na sala de imprensa azul e branca para antever o duelo da Liga diante o Paços de Ferreira. No entanto, a conferência ficou marcada pelo caso Casillas.

O treinador invicto exaltou-se e foi com firmeza que negou toda e qualquer polémica em torno da ausência de Iker entre os postes frente ao Leipzig. "Se fosse um problema disciplinar, nem estaria no banco, para mim é o rendimento nos treinos que importa". O treinador fez várias comparações com o Benfica e afirmou que Júlio César também tem estatuto na Champions e ficou igualmente renegado para o banco.

Sérgio Conceição defendeu ainda José Sá e foi com determinação que considera o jovem guardião como sendo o sucessor de Rui Patrício nas quinas. O Porto receberá o Paços este Sábado, depois de ter perdido em Leipzig por 3-2, mas resta saber quem será o dono das luvas dos portistas.