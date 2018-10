Gonçalo Guedes imparável em Valência

Sem espaço na equipa de Neymar e companhia, Gonçalo Guedes foi cedido ao Valência e, em apenas 2 meses, o emblema espanhol só pensa em garantir o jovem luso em definitivo. Formado na Academia do Seixal, Guedes chegou ao PSG em janeiro a troco de 30 milhões de euros, mas parece ser em Espanha que poderá mostrar todo o seu talento.

O veloz atleta tem sido um quebra cabeças para os oponentes e tem contribuído muito para o actual segundo lugar do Valência na La Liga. Em 7 jogos pelo clube valenciano, o craque já festejou 3 tentos, dois deles de deixar qualquer amante de futebol maravilhado. A imprensa espanhola teceu recentemente rasgados elogios ao internacional português, e as comparações com CR7 são inevitáveis. Guedes é veloz, tecnicista e tremendamente polivalente, com uma margem de progressão enorme.