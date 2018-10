Destaques NBA: Thunder começa a preocupar?

Dez jogos, dez histórias distintas, mas sempre o mesmo espetáculo de sábado à noite! Noite em que OKC volta a marcar passo com uma derrota frente aos Mavs, Celtics mais uma vez dão a volta na segunda parte, e Houston vencem com categoria os Knicks e cimentam o primeiro lugar da conferência oeste (já são 9 vitórias em 10 jogos).

Houston Rockets 117 - 102 New York Knicks

Ryan Anderson saiu do banco pela primeira vez esta noite frente os Knicks desde que assinou pelos Houston Rockets em 2016. Anderson teve 17 pontos (6/11 FGs, 4/7 triplos), 7 ressaltos e um bloco em pouco mais de 20 minutos. Por outro lado o banco dos Knicks foi pouco produtivo, com Hernangomez, McDermott, Lance Thomas, Frank Ntilikina, Dotson e Ron Baker a combinarem apenas 14 pontos! (6/20 FGs, 1/4 triplos), 6 ressaltos e 0 blocos. Os Rockets ganharam por 117-102, apesar dos 22 pontos de atraso no primeiro quarto. James Harden apontou 37 pontos e 10 assistências.

Dallas Mavericks 97 - 81 Oklahoma City Thunder

OKC é vista pelos fãs como uma das favoritas ao título, no entanto este início de época tem sido um desastre. Exemplo desta má forma foi o jogo desta noite frente aos modestos Mavericks. Com Westbrook , Paul George , e Anthony, OKC marcou apenas 81 pontos contra uma defesa ancorada por Dirk Nowitzki, de 39 anos, e dois jogadores com menos de 1,90, sendo eles JJ Barea e Yogi Ferrell. Westbrook fez os seus números habituais, 28 pontos, 12 ressaltos e 9 assistências, no entanto George contabilizou apenas 2 pontos! Apesar de não estarem longe dos lugares de playoff, OKC começa a preocupar os seus adeptos.

Indiana Pacers 98 - 108 Boston Celtics

Mais uma excelente vitória para Boston. Celtics entraram em campo sem dois habituais starters (Jaylen Brown e Marcus Morris), nesta segunda noite de back-to-back. Foi o quinto jogo de Boston em oito noites, em cinco cidades diferentes. Os Celtics eliminaram uma desvantagem antecipada de dois dígitos com um terceiro período dominante (37-16). Kyrie Irving liderou os cinco jogadores de Boston, que apresentaram para cima de dez pontos, ao marcar 25 pontos. Uncle Drew para MVP?

Philadelphia 76ers 130 - 111 Orlando Magic

Sem o antecipado rookie of the year Ben Simmons, foi JJ Redick o grande destaque dos 76ers, que atiram assim os Magic na sua oitava derrota. JJ Redick marcou oito triplos e contabilizou no final do jogo 29 pontos. Os 76ers vencem facilmente os Magic com uma vitória de 130-111 e começam a fortalecer a sua posição como sleeper da conferência este.

Os restantes encontros da noite:

Charlotte Hornets 86 - 106 San Antonio Spurs

Washington Wizards 105 - 108 Portland Trail Blazers

Atlanta Hawks 78 - 112 Toronto Raptors

Golden State Warriors 110 - 95 New Orleans Pelicans

Utah Jazz 121 - 108 Milwaukee Bucks

Sacramento Kings 95 - 97 Los Angeles Clippers